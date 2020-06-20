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الموارد البشرية : رفع نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل إلى ما لا يزيد عن 75% في جميع مدن ومحافظات المملكة

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اعتباراً من يوم الأحد 29 شوال

الموارد البشرية : رفع نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل إلى ما لا يزيد عن 75% في جميع مدن ومحافظات المملكة

الموارد البشرية : رفع نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل إلى ما لا يزيد عن 75% في جميع مدن ومحافظات المملكة
http://almnatiq.net/?p=876118
المناطق - الرياض

صرح مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عودة موظفي وموظفات القطاع العام لمقار أعمالهم بما لا يزيد عن نسبة 75٪ من إجمالي الموظفين في الجهة الحكومية في جميع مدن ومحافظات المملكة ستكون اعتبارًا من يوم الأحد 29 / 10 / 1441 هـ الموافق 21 / 6 / 2020 .

وعليه فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تؤكد على الآتي:

أولًا: استمرار العمل بتطبيق البروتوكولات الوقائية للقطاع العام للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 والتي تصدرها وزارة الصحة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).

ثانيًا: يستمر تطبيق الدوام المرن ليكون الحضور لمقر العمل خلال ثلاثة أوقات في اليوم مقسمة كالتالي: تبدأ المجموعة الأولى عملها اعتبارًا من الساعة 7:30 ص، وتبدأ المجموعة الثانية العمل من الساعة 8:30 ص، أما المجموعة الثالثة فتبدأ العمل من الساعة 9:30 ص.

ثالثًا: استمرار الموظفين والموظفات من غير المشمولين بنسبة الحضور لدى الجهة الحكومية بالعمل وفق أسلوب العمل عن بُعد.

رابعاً: تستمر الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة حسب تصنيف وزارة الصحة بالعمل عن بُعد.

وشدد المصدر المسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التأكيد على جميع العاملين في مقرات العمل في القطاعين العام والخاص، بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية، المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، مؤكدًا أن العقوبات النظامية سيتم إيقاعها بحق المخالفين للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

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