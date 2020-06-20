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رئيس جامعة حفر الباطن يصدر عددًا من القرارات الإدارية

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رئيس جامعة حفر الباطن يصدر عددًا من القرارات الإدارية

رئيس جامعة حفر الباطن يصدر عددًا من القرارات الإدارية
http://almnatiq.net/?p=876120
الدمام - المناطق

أصدر معالي رئيس جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني عددًا من القرارات الإدارية، شملت تعيين سعادة الدكتور سعيد بن سعد القحطاني عميدًا لعمادة التطوير والجودة، وتكليف الدكتور فهد بن رجاء الله الجامعي وكيلاً لعمادة شؤون المكتبات، وتكليف الدكتورة ندى بنت عوض العمري بالإشراف على مكتب الشراكات والتعاون الدولي.

كما وافق معاليه على قرارات المجلس العلمي المتضمنة ترقية كل من: الدكتور سعود بن فرحان العنزي عضو هيئة التدريس بكلية التربية إلى رتبة أستاذ، والدكتور محمد بن خزيم الشمري عضو هيئة التدريس بكلية التربية إلى رتبة أستاذ، والدكتور فرحان بن خشم السويلمي عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور محمد بن مبارك آل جلدة عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية إلى رتبة أستاذ مشارك.

وأصدر معاليه قرارات تضمنت ترقية الموظف سعود بن عبدالله ابن لغيصم للمرتبة الحادية عشرة استثنائيًا، والموظف سعد بن سعيد القحطاني للمرتبة الحادية عشرة، والموظف بدر بن عبدالمحسن بصيص للمرتبة الحادية عشرة، والموظف فهد بن تركي المريشد للمرتبة السابعة استثنائيًا.

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