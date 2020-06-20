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سمو الأمير خالد الفيصل يشكر القيادة الحكيمة بعد صدور الموافقة الكريمة على عودة الحياة لطبيعتها غداً الأحد

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سمو الأمير خالد الفيصل يشكر القيادة الحكيمة بعد صدور الموافقة الكريمة على عودة الحياة لطبيعتها غداً الأحد

سمو الأمير خالد الفيصل يشكر القيادة الحكيمة بعد صدور الموافقة الكريمة على عودة الحياة لطبيعتها غداً الأحد
http://almnatiq.net/?p=876130
المناطق _ جدة

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الشكر باسمه وباسم أهالي المنطقة لقيادة المملكة، وذلك بعد صدور الموافقة الملكية على عودة الحياة لطبيعتها اعتباراً من الغد.
وقال الفيصل في رسالة وجهها إلى أهالي المنطقة: “أحبتي أهالي منطقة مكة المكرمة، أحييكم وأنقل باسمكم جميعاً أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الكريمة، ولكل المسؤولين والعاملين والمتطوعين في مكافحة الجائحة الكورونية”.
وأضاف: “أرجو أن تستمروا باتباع التعليمات الصحية والأمنية، أشكركم وأحييكم، وفقكم الله”.

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