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الأردن تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأردن تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=876134
المناطق _ عمان

سجلت الأردن اليوم 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1015 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان أن الحالات الجديدة تعود لـ4 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة مخالطة لمصاب في مركز حدودي، وحالتين لسائقي شاحنات قادمَين عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل14 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 703 حالات.

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