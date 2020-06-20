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الجهات الأمنية بمحافظة جدة تواصل جهودها خلال ساعات منع التجول

الجهات الأمنية بمحافظة جدة تواصل جهودها خلال ساعات منع التجول

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الجهات الأمنية بمحافظة جدة تواصل جهودها خلال ساعات منع التجول

الجهات الأمنية بمحافظة جدة تواصل جهودها خلال ساعات منع التجول
http://almnatiq.net/?p=876148

واصلت الجهات الأمنية بمحافظة جدة جهودها الميدانية في تطبيق ساعات منع التجول , وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ، والمحافظة على صحة المواطن والمقيم .
ورصدت وكالة الأنباء السعودية “واس” خلال جولتها الميدانية الجهود التي يبذلها رجال الأمن لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال الحضور الأمني في الشوارع والطرقات الرئيسة والميادين العامة ، ومداخل ومخارج المحافظة وخلوها من المارة ، وانضباطية المجتمع وتجاوبه خلال ساعات تطبيق أمر منع التجول ، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين مسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا والوقاية منه والحد من انتشاره .

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