الجهات الأمنية بمحافظة جدة تواصل جهودها خلال ساعات منع التجول

واصلت الجهات الأمنية بمحافظة جدة جهودها الميدانية في تطبيق ساعات منع التجول , وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ، والمحافظة على صحة المواطن والمقيم .

ورصدت وكالة الأنباء السعودية “واس” خلال جولتها الميدانية الجهود التي يبذلها رجال الأمن لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال الحضور الأمني في الشوارع والطرقات الرئيسة والميادين العامة ، ومداخل ومخارج المحافظة وخلوها من المارة ، وانضباطية المجتمع وتجاوبه خلال ساعات تطبيق أمر منع التجول ، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين مسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا والوقاية منه والحد من انتشاره .