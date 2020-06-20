استقبل أكثر من 2530 مكالمة 1563 عيادة افتراضية لمراجعي العيادات الخارجية بمجمع إرادة بالرياض خلال 3 أشهر

المناطق _ الرياض

بلغ عدد العيادات الافتراضية التي نفذها مجمع إرادة والصحة النفسية لمرضاه الذين يعانون من أمراض واضطرابات نفسية وأمراض إدمانية، 1563 عيادة افتراضية، وذلك خلال جائحة كورونا الجديد (Covid-19) وتحديدا في الفترة من 1 مارس وحتى 31 مايو.

وجاء تنفيذ تلك العيادات في إطار الجهود التي يبذلها المجمع لمتابعة الوضع الصحي للحالات التي تراجع في العيادات الخارجية، بعد قرار تعليق الحضور للمجمع والمتابعة في العيادات الخارجية بسبب الإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء كورونا، وحرصا من المجمع على استمرار استقرار الوضع الصحي للمرضى.

واستخدم المجمع في التواصل مع المرضى، الهاتف ووسائل وتقنيات التواصل المناسبة، وتم خلال هذه العيادات الافتراضية، تقييم الوضع الصحي لكل حالة، وتحديد العلاج اللازم، وكذلك مراجعة الأدوية الموصوفة ومدى تجاوب الحالة مع كل دواء.

من جهته استقبل مركز الاتصال بالعيادات الخارجية خلال نفس الفترة أكثر من 2530 مكالمة هاتفية، يستفسر أصحابها عن المواعيد الجديدة بعد تعليق استقبال المرضى، وكيفية الاستفادة من الخدمات التي لم يقم المجمع بتعليقها، ومنها إعادة صرف الأدوية، وطلب تسجيل مواعيد للحالات الجديدة والتي تم تحويلها من قسم الإسعاف والطوارئ.