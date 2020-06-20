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وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا

وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا

أبرز المواد

وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا

وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=876156
المناطق _ الرياض

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقا للإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ السادس والعاشر من شهر شوال 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية عن الإجراءات الاحترازية والتدابير ” البروتوكولات” الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها.
وأوضح المصدر أن البروتوكولات” الوقائية التي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي:

البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19


تشمل التالي:ـ
بروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية
بروتوكولات صالونات التجميل
بروتوكولات القطاع العام
بروتوكولات المساجد
بروتوكولات قطاع التعدين
بروتوكولات قطاع المقاولات
بروتوكولات قطاع المقاولات – المشاريع القائمة
بروتوكولات الطيران الداخلي والدولي
بروتوكولات الحافلات داخل المدن
بروتوكولات الحافلات بين المدن
بروتوكولات عبارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع
بروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية
بروتوكولات أسواق النفع العام
بروتوكولات مرافق الإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة وما في حكمها)
بروتوكولات المركبات المستأجرة (تأجير السيارات)
بروتوكولات سيارات الأجرة والنقل المشترك
بروتوكولات الخدمات البريدية واللوجستية
بروتوكولات دور الإيواء الاجتماعية
بروتوكولات المزارع والبيوت المحمية
بروتوكولات المصانع
بروتوكولات الكهرباء
بروتوكولات قطاع البترول والبتروكيماويات والغاز
بروتوكولات الأعمال الإدارية والمكتبية
بروتوكولات المطاعم والمقاهي
بروتوكولات العمالة المنزلية (بنظام الساعة)
بروتوكولات القطارات
بروتوكولات التوصيل المنزلي
بروتوكولات الصالات والمراكز الرياضية
بروتوكولات التدريبات الرياضية
بروتوكولات المباريات الرياضية
بروتوكولات دور السينما
البروتوكولات الصحية للأماكن الترفيهية المفتوحة
البروتوكولات الصحية للأماكن الترفيهية المغلقة
بروتوكولات الأنشطة الرياضية البرية والهوائية
بروتوكولات الأنشطة والرحلات البحرية
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد استمرار الجهات المختصة في متابعة التزام الجهات بتطبيق البروتوكولات الصحية، وتقييم المخاطر بتتبع الحالات الإيجابية الجديدة وارتباطاتها لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتنفيذ التعليمات بحق المخالفين ،
وتهيب الوزارة – في الوقت ذاته – بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية والجماعية للالتزام بما ورد في البروتوكولات والعمل بالركائز الاساسية للوقاية من الفيروس والمتمثلة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتعقيم الأيدي والتطهير البيئي والتوعية حفاظاً على سلامة الجميع.

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