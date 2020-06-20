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سمو أمير منطقة جازان يشكر القيادة لجهودها العظيمة المبذولة خلال جائحة كورونا وبقرار عودة الحياة الطبيعية

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سمو أمير منطقة جازان يشكر القيادة لجهودها العظيمة المبذولة خلال جائحة كورونا وبقرار عودة الحياة الطبيعية

سمو أمير منطقة جازان يشكر القيادة لجهودها العظيمة المبذولة خلال جائحة كورونا وبقرار عودة الحياة الطبيعية
http://almnatiq.net/?p=876161
جازان _ فضة عطيف

‏رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان خالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز- حفظهما الله- وذلك لما قدمته القيادة الرشيدة -أيدها الله – وأجهزة الدولة المختلفة خلال مرحلة أزمة جائحة كورونا وتنفيذا لقرار العودة الطبيعة للحياة،ورفع منع التجول وذلك اعتبارا من يوم غد الأحد .

‏وثمن سمو أمير منطقة جازان ، كافة الجهود التي بذلتها مختلف قطاعات الدولة بتوجيه من القيادة الحكيمة وتنفيذ مختلف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أسهمت -بمشيئة الله – عز وجل في الحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال سمو الأمير محمد بن ناصر ، لقد شاهد الجميع الجهود العظيمة المبذولة لحماية هذا الوطن الغالي والموطن والمقيم ، حيث بذلت الدولة الغالي والنفيس وضحت بالكثير في مصلحة صحة شعبها وأمنت الرحلات الدولية لعودة مواطنينها من كافة ارجاء دول العالم في أسرع وقت ممكن ، ويأتي ذلك كدليل واضح على عناية وحرص القيادة على الوطن والمواطن كيف لا ، والمملكة العربية السعودية طبقت أعلى المعايير الصحية والطبية للحفاظ على شعبها ، فالصحة فالأبدان والأمن في الأوطان هي أغلى ما يملك البشر وهي الأولية القصوى لهذا الانسان في هذا البلد الكريم من القيادة الغالية .

وعبر سمو أمير منطقة جازان عن شكره وتقديره للجميع على ما قدمه أبطال الصحة ورجال الأمن وكافة المسؤولين والعاملين والمتطوعين من ابناء هذا الوطن او من المقيمين العاملين به في مختلف المجالات.
داعيا سموه ، الى تطبيق كافة التعليمات والالتزام بالبرتوكولات المعتمدة للعودة الآمنة بإذن الله إلى الحياة الطبيعة ، سائلا الله -عز وجل- أن يديم على وطننا هذا نعمة الأمن والأمان وأن يمتع الجميع بالصحة والعافية .

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