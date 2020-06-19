مستشفى الأمير متعب بسكاكا يجري أكثر من 480 عملية جراحية خلال جائحة كورونا

الجوف _ محمد الحسن

أجرى مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا أكثر من 480عملية جراحية منذ بدء جائحة كورونا المستجد (كوفيد ١٩ ).

وتنوعت العمليات ما بين حالات طارئة وإصابات وكسور وحالات ، عمليات قوقعة ، إنقاذ حياة ، عمليات تجميلية وإعادة بتور ، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، فيما تم توزيع الكوادر الطبية في قسم

العمليات على مدار اليوم مما كان له الأثر في تقليل وقت الانتظار في العمليات من دخول المريض لقسم الطوارئ.

وتواصل صحة الجوف في المنشآت الصحية التابعة لها تقديم الخدمات الطبية والجراحية الضرورية مع الالتزام بكافة الاشتراطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد – كوفيد١٩- ، إضافة إلى استمرار تقديم العديد من الخدمات الطبية عن بعد ضمن المبادرات التي تم إطلاقها خلال هذه الجائحة .

ويعتبر قسم الطوارئ من الأقسام الحيوية الهامة في المستشفى حيث يقدم خدماته الإسعافية على مدار 24 ساعة / 7 أيام ، وهو مجهز بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة من أجهزة الإنعاش وأجهزة التنفس الاصطناعي .

في قسم الطوارئ يتم إتباع نظام فرز المرضى لتحديد درجة الخطورة للحالات الإسعافية وبالتالي يتم إعطاء الأولوية للحالات الأكثر خطورة وفضل الحالات الأقل خطورة أو غير الإسعافية ، كما يتوفر في قسم الطوارئ فريق تمريضي متدرب بشكل خاص للتعامل مع الحالات الإسعافية الخطيرة

ويقوم بخدمة متميزة للمرضى .

ويعتبر هو المرآة الحقيقية للمستشفى ويعكس جودة الخدمات الطبية المقدمة في المنشأة الصحية بأكملها وهذا ما نحرص عليه دائماً في طوارئ مستشفى الأمير متعب حيث نقوم بتقديم الرعاية الطبية المتميزة وبمهنية عالية راجين التوفيق من المولى الشفاء للجميع