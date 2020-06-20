احدث الأخبار

وزارة الخارجية : المملكة تؤكد أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها وتعبر عن تأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب
أبرز المواد
 مستشفى الأمير متعب بسكاكا يجري أكثر من 480 عملية جراحية خلال جائحة كورونا
منطقة الجوف
 سمو أمير منطقة جازان يشكر القيادة لجهودها العظيمة المبذولة خلال جائحة كورونا وبقرار عودة الحياة الطبيعية
أبرز المواد
 “الشؤون البلدية” تعلن بروتوكولات استئناف نشاط محلات الحلاقة الرجالية
أبرز المواد
 وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا
أبرز المواد
 استقبل أكثر من 2530 مكالمة 1563 عيادة افتراضية لمراجعي العيادات الخارجية بمجمع إرادة بالرياض خلال 3 أشهر
منطقة الرياض
 الجهات الأمنية بمحافظة جدة تواصل جهودها خلال ساعات منع التجول
أبرز المواد
 روسيا تسجل 7889 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 “الشؤون البلدية” تعلن “بروتوكولات” استئناف نشاط صالونات التجميل النسائية
أبرز المواد
 الأردن تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 سمو الأمير خالد الفيصل يشكر القيادة الحكيمة بعد صدور الموافقة الكريمة على عودة الحياة لطبيعتها غداً الأحد
أبرز المواد
 مقترح لاستخدام طريق المطار والدائري الشمالي مساراً لنقل ضيوف قمة العشرين المرتقبة
أبرز المواد
وزارة الخارجية : المملكة تؤكد أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها وتعبر عن تأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب

وزارة الخارجية : المملكة تؤكد أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها وتعبر عن تأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب

أبرز المواد
مستشفى الأمير متعب بسكاكا يجري أكثر من 480 عملية جراحية خلال جائحة كورونا

مستشفى الأمير متعب بسكاكا يجري أكثر من 480 عملية جراحية خلال جائحة كورونا

منطقة الجوف
سمو أمير منطقة جازان يشكر القيادة لجهودها العظيمة المبذولة خلال جائحة كورونا وبقرار عودة الحياة الطبيعية

سمو أمير منطقة جازان يشكر القيادة لجهودها العظيمة المبذولة خلال جائحة كورونا وبقرار عودة الحياة الطبيعية

أبرز المواد
“الشؤون البلدية” تعلن بروتوكولات استئناف نشاط محلات الحلاقة الرجالية

“الشؤون البلدية” تعلن بروتوكولات استئناف نشاط محلات الحلاقة الرجالية

أبرز المواد

وزارة الخارجية : المملكة تؤكد أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها وتعبر عن تأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب

وزارة الخارجية : المملكة تؤكد أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها وتعبر عن تأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=876169
المناطق _ الرياض

قالت وزارة الخارجية إنه إلحاقاً لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020م، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، فإن حكومة المملكة تؤكد على أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها، وتقف المملكة إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، وتعبر المملكة عن تأييدها لما أبداه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد/ عبدالفتاح السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب.
وتدعو المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.

روابط ذات صلة

سمو أمير منطقة جازان يشكر القيادة لجهودها العظيمة المبذولة خلال جائحة كورونا وبقرار عودة الحياة الطبيعية

سمو أمير منطقة جازان يشكر القيادة لجهودها العظيمة المبذولة خلال جائحة كورونا وبقرار عودة الحياة الطبيعية
“الشؤون البلدية” تعلن بروتوكولات استئناف نشاط محلات الحلاقة الرجالية

“الشؤون البلدية” تعلن بروتوكولات استئناف نشاط محلات الحلاقة الرجالية
وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا

وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*