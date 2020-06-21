الدوري الإسباني.. إسبانيول يقترب من الهبوط بخسارته من ليفانتي

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خسر إسبانيول من ليفانتي 1-3 اليو ليصبح مهدداً بشكل كبير بالهبوط إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ عام 1993، اليوم في الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل الإيجابي بعد أن افتتح ليفانتي التسجيل عبر بورخا مايورال في الدقيقة (14) قبل أن يعادل المضيف الكاتالوني بواسطة دافيد لوبيز سيلفا عند الدقيقة (28)، إلا أن الضيوف فرضوا أفضليتهم في الشوط الثاني وتقدموا مجدداً بهدف المقدوني إينيس باردهي عند الدقيقة (67) قبل أن يحسموا النقاط الثلاث بهدية في الدقيقة 87 من البديل آدريا بدروزا الذي حول الكرة بالخطأ في شباك حارسه دييغو لوبيز.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق 12 عن منطقة الخطر.

وعاد أتلتيك بلباو إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين بفوزه الصعب على ضيفه ريال بيتيس 1-صفر.

ويدين أتلتيك بلباو بفوزه إلى مدافعه إينيغو مارتينيز الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة السابعة.

وحرم سيرجيو كاناليس فريقه ريال بيتيس من إدراك التعادل بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 86 بعدما سدد الكرة فوق العارضة.

واستغل أتلتيك بلباو خسارة غرناطة أمام ضيفه فياريال صفر-1 يوم الجمعة في افتتاح المرحلة، وانتزع منه المركز التاسع بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة بفارق الأهداف عن الفريق الأندلسي والمواجهات المباشرة (فاز عليه 2-صفر ذهابا وسيلتقيان في غرناطة في المرحلة الأخيرة)، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر بتعادله الثاني على التوالي، بعد الأول مع جاره غرناطة 2-2 في مباراة أدرك خلالها كاناليس التعادل (1-1) من ركلة جزاء.

وأهدر خيتافي فرصة تعزيز حظوظه في المنافسة على بطاقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه إيبار 1-1.

وكان خيتافي البادئ بالتسجيل عبر النيجيري بيتر إيتيبو عند الدقيقة (30)، لكن الضيوف نجحوا في إدراك التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (46+5).

واكتفى خيتافي بنقطة واحدة انفرد بها مؤقتا بالمركز الخامس برصيد 48 نقطة، لكنه مهدد بالتراجع إلى المركز السادس في حال فوز ريال سوسييداد (47 نقطة) على ضيفه ريال مدريد الثاني الأحد في ختام المرحلة، فيما رفع إيبار رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس عشر وأصبح مهدداً بالتراجع إلى المركز السابع عشر في حال فوز سلتا فيغو على ضيفه ديبورتيفو ألافيس غداً