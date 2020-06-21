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قتلى ومصابون بهجوم ريدينغ.. واعتقال مشتبه به

قتلى ومصابون بهجوم ريدينغ.. واعتقال مشتبه به
http://almnatiq.net/?p=876178
المناطق - الرياض

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، مساء السبت، أن 3 أشخاص قتلوا ونقل اثنين مصابين للمستشفى بعد هجوم ريدينغ جنوبي العاصمة لندن.

ووفقا لصحيفة “تليغراف” البريطانية: “سقط 3 قتلى ونقل اثنين مصابين للمستشفى بعد هجوم ريدينغ”.

وأوضحت أنّ أشخاصاً تعرّضوا للطعن في أحد المنتزهات العامة في المدينة وأنّ الإصابات استدعت نقلهم بواسطة مروحيتين مخصّصتين للإسعاف الجوي، فيما أعربت وزيرة الأمن الداخلي، بريتي باتيل، عن “قلقها العميق”.

وأعلنت شرطة مدينة ريدينغ البريطانية أنها ألقت القبض على رجل عقب حادث أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بمدينة ريدينغ.

وقالت الشرطة “إن ضباطا ألقوا القبض على رجل بمسرح الحادث”، مضيفة أنه قيد الاحتجاز.

وأضافت “أصيب عدد من الأشخاص بجروح ونقلوا إلى المستشفى”.

وأغلقت الشرطة المنطقة التي شهدت عمليات الطعن، وحثت الناس على الابتعاد قدر الإمكان.

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