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كيف تتجنب الإصابة بفيروس كورونا إن كان لديك كلب بالبيت؟

كيف تتجنب الإصابة بفيروس كورونا إن كان لديك كلب بالبيت؟
http://almnatiq.net/?p=876181
المناطق - الرياض

أصدر صندوق حماية الكلاب في بريطانيا مجموعة من النصائح لطمأنة مالكي الكلاب في ظل تفشي فيروس كورنا، في ظل تصاعد الحديث عن احتمال انتقال الفيروس من بعض الحيونات الأليفة للإنسان.

ونقلت صحيفة “إيفننغ بوست” البريطانية عن صندوق حماية الكلاب، وهي أكبر مؤسسة خيرية لرعاية الكلاب في المملكة المتحدة، قوله إنه لا توجد حاليًا حالات مؤكدة عن انتقال فيروس كورونا من الكلاب للبشر.

لكن المؤسسة أكدت في الوقت نفسه أنه من الممكن أن تحمل الكلاب فيروس كورونا على فرائها أو أطرافها الأربعة، تماما كما يمكن للإنسان حمل الفيروس على يديه.

وطمأنت المؤسسة الخيرية مالكي الكلاب بأنه لا يوجد خطر كبير من انتقال مرض كوفيد 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا من الكلاب إليهم، ولكن يمكن اتباع خطوات بسيطة للمساعدة في حماية أنفسهم والآخرين.

ونصحت المؤسسة مالكي الكلاب بغسل أيديهم جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية بعد لمس الكلب أو أي من أغراضه، وتجنب تقبيل الكلب، ومحاولة منعه من الاتصال بحيوانات أخرى.

وطلبت من مالكي الكلاب الذين لديهم أعراض فيروس كورونا، أو ثبت بالفعل إصابتهم بالفيروس، عدم الاتصال الجسدي مع الكلب قدر الإمكان.

وأوصى صندوق حماية الكلاب في بريطانيا مالكي الحيوانات الأليفة، بالاتصال بالطبيب البيطري في أسرع وقت ممكن في حال كان الحيوان مريضا أو مصابا بالفيروس، قبل الذهاب إلى العيادة لمعالجته.

ونصح الصندوق مالكي الحيوانات الأليفة بتجنب اصطحابها إلى بيوت أخرى، لا سيما عند زيارة الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة، وإن كان لا بد من اصطحابها، فعلى مالكها غسل يديه قبل لمسها.

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