الدوري الألماني.. دورتموند يحسم الوصافة وفوز جديد للبايرن بعد ضمان اللقب

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حسم بوروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني للموسم الثاني توالياً، وذلك بعد عودته من ملعب ملاحقه لايبزيغ بالفوز بثنائية نظيفة للنروجي إرلينغ هالاند اليوم في المرحلة الثالثة والثلاثين “قبل الأخيرة” التي شهدت فوزاً جديداً لبايرن ميونيخ “البطل”.

وعلى ملعب “ريد بول أرينا”، قاد هالاند فريقه دورتموند لضمان الوصافة على حساب مضيفه لايبزيغ بتسجيله هدفي المباراة، الأول في الدقيقة 30 بتمريرة من الأميركي جوفاني والثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبعد أن حسمت البطاقتان المؤهلتان الى دوري الأبطال الموسم المقبل لصالح بايرن ودورتموند، تأجل حسم الصراع على البطاقتين المتبقيتين إلى الجولة الختامية بعد أن انتزع بوروسيا مونشنغلادباخ المركز الرابع مجدداً من باير ليفركوزن، بفوز الأول على بادربورن 3-1

وخسارة الثاني أمام مضيفه هرتا برلين بهدفين دون مقابل

ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 62 نقطة بفارق نقطتين أمام ليفركوزن ونقطة خلف لايبزيغ الذي يختتم الموسم السبت المقبل في ملعب أوغسبورغ، فيما يلعب مونشنغلادباخ وليفركوزن على ملعبهما ضد هرتا برلين وماينتس تواليا. –

وبعد أن توج بطلاً في المرحلة الماضية في ملعب فيردر بريمن بفوزه عليه (1-صفر)، حرم “كوفيد-19″ بايرن ميونيخ من الاحتفال مع جمهوره بلقبه الثامن توالياً والثلاثين في تاريخه، إلا أن ذلك لم يؤثر على معنويات لاعبيه، لاسيما ليفاندوفسكي، وخرج من لقائه مع فرايبورغ اليوم بالفوز (3-1).

وحسم بايرن اللقاء في الشوط الأول بعد أن أنهاه متقدما بثلاثة أهداف لجوشوا كيميش عند الدقيقة (15) وليفاندوفسكي ” هدفين ” (24 و37) مقابل هدف للوكاس هولير عند الدقيقة (33).

ويستعد بايرن لخوض نهائي الكأس ضد ليفركوزن في الرابع من يوليو، على أن يخوض بعدها في الثامن منه إياب ثمن نهائي دوري الأبطال ضد تشلسي الانجليزي بعد أن فاز ذعاباً (3-صفر )

وفي صراع البقاء بين الكبار، أصبح مصير فيردر بريمن مرتبطاً بنتيجة المرحلة الختامية السبت المقبل ليس من أجل حسم استمراره في الدرجة الأولى بل من أجل خوض الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية، وذلك بعد أن خسر الفريق أمام مضيفه ماينتس 1-3، ما سمح للأخير بحسم بقائه في دوري الأضواء بعدما ابتعد بفارق 7 نقاط عن منطقة الخطر.

وبقي بريمن في المركز السابع عشر قبل الأخير بفارق نقطتين عن فورتونا دوسلدورف “السادس عشر “الذي تعادل اليوم مع ضيفه أوغسبورغ الخامس عشر 1-1، ما جعله وبريمن غير قادرين على اللحاق بالأخير بما أنه متقدم عليهما بفارق 8 و6 نقاط توالياً قبل المرحلة الختامية.

ويأمل بريمن الاستفادة من خوض مباراته الأخيرة على أرضه ضد كولن من أجل نيل فرصة خوض الملحق وتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ 1980 والثانية فقط منذ انطلاق الـ”بوندسليغا” عام 1963، لكن مصيره مرتبط بنتيجة مباراة دوسلدورف مع مضيفه أونيون برلين الذي تلقى اليوم هزيمة قاسية خارج ملعبه على يد هوفنهايم 4-صفر.