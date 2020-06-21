“داعش” يعود إلى الغرب الليبي تحت مظلة تركية

“داعش” يعود إلى الغرب الليبي تحت مظلة تركية

أبرز المواد
الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار بشرق ووسط المملكة

الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار بشرق ووسط المملكة

أبرز المواد
في 30 دقيقة.. “وصفة بسيطة” لتقليل معدلات الوفاة بالسرطان

في 30 دقيقة.. “وصفة بسيطة” لتقليل معدلات الوفاة بالسرطان

أبرز المواد
ليست حواجز ولا أقنعة.. ابتكار أكثر ذكاء لحماية ركاب الطائرات

ليست حواجز ولا أقنعة.. ابتكار أكثر ذكاء لحماية ركاب الطائرات

أبرز المواد

الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار بشرق ووسط المملكة

الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار بشرق ووسط المملكة
http://almnatiq.net/?p=876210
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

روابط ذات صلة

“داعش” يعود إلى الغرب الليبي تحت مظلة تركية

“داعش” يعود إلى الغرب الليبي تحت مظلة تركية
في 30 دقيقة.. “وصفة بسيطة” لتقليل معدلات الوفاة بالسرطان

في 30 دقيقة.. “وصفة بسيطة” لتقليل معدلات الوفاة بالسرطان
ليست حواجز ولا أقنعة.. ابتكار أكثر ذكاء لحماية ركاب الطائرات

ليست حواجز ولا أقنعة.. ابتكار أكثر ذكاء لحماية ركاب الطائرات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*