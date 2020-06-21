كسوف حلقي للشمس في سماء المملكة

كسوف حلقي للشمس في سماء المملكة

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كسوف حلقي للشمس في سماء المملكة

كسوف حلقي للشمس في سماء المملكة
http://almnatiq.net/?p=876212
المناطق_الرياض

شهد العالم اليوم الأحد 21 يونيو 2020 كسوفا حلقيا للشمس وهى تعتبر ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020م، وأول كسوف بهذا العام.

وقد تم رصد ظاهرة كسوف الشمس في سماء السعودية بالتعاون بين قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز ووكالة الأنباء السعودية.

ويُمكن رؤيته ككسوف جزئي في جنوب شرق أوربا – قارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا – شمال أستراليا – قارة أفريقيا ماعدا الجزء الجنوبي والغربي منها – إندونيسيا– ميكرونيزيا– المحيط الباسفيكي – المحيط الهندي).

كما يُرى حلقياً في مناطق مختلفة في كلٍ من (الكونغو– جمهورية أفريقيا الوسطى – إثيوبيا – باكستان– الهند – الصين – جنوب السودان – أريتريا – اليمن – عُمان).

وعند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 99 % من كامل قرص الشمس، وهذا وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وثمان وأربعين دقيقة تقريباً.

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