جامعة القصيم تطلق مبادرة للدعم النفسي للممارسين الصحيين 

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أعلنت جامعة القصيم، مُمثلة بكلية الطب، عن إطلاق مبادرة تحت شعار “الدعم النفسي للممارسين الصحيين في منطقة القصيم” في ظل جائحة كورونا، يقدمها عدد من المتخصصين والاستشاريين من قسم الطب النفسي، وبإشراف من وحدة خدمة المجتمع بالكلية، حيث يتم تنفيذ المبادرة عن بعد لمدة 3 أيام من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 12 مساءً في الفترة من 22-24/6/2020م، عن طريق برنامج زووم.

وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم استشارات نفسية خاصة بالممارسين الصحيين في المنطقة وذلك لدعمهم نفسيًا وللتخفيف من آثار الضغوط النفسية والمهنية التي تعرضوا لها منذ بدء انتشار وباء الإصابة بفيروس كورونا المستجد مطلع العام الحالي، حيث كانوا في مقدمة الصفوف للتصدي لهذه الجائحة وتنفيذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة لمواجهة هذه الأزمة.

وتبدأ المبادرة يوم الإثنين الموافق 22/6/2020م، بتقديم استشارات للدعم النفسي للممارسين الصحيين مع الدكتور محمد الحميد أستاذ مساعد الطب النفسي، وتتواصل استشارات الدعم النفسي في يوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020م، مع الدكتور عبد الله القفاري أستاذ مساعد الطب النفسي، وفي اليوم الثالث والأخير تقدم الدكتورة سمية الجهني أستاذ مساعد الطب النفسي، عددًا من الاستشارات النفسية لمساعدة الممارسين الصحيين بالمنطقة على التغلب على الآثار النفسية والدعم النفسي خلال هذه الجائحة.