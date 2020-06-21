8.9 مليون إصابة بـ”كورونا” حول العالم.. نصفها في 4 دول فقط

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http://almnatiq.net/?p=876224
المناطق_وكالات

بلغ إجمالى الوفيات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” فى مختلف دول العالم 467 ألف حالة، حسب موقع وورلد ميترز المتخصص في الإحصائيات، فيما ارتفعت حالات الإصابات إلى 8,922,027، وحالات الشفاء إلى 4,743,513 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة الأكثر تضررا من وباء كورونا حتى الآن، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميا فى تسجيل الحالات المصابة، وتأتى بعدها البرازيل، وروسيا، والهند، حيث يسجلون معا نحو 50% من إجمالي الإصابات حول العالم.

وسجلت الولايات المتحدة 122 ألف حالة وفاة، ومليونين و331 ألف إصابة. فيما جاءت البرازيل في المركز الثاني، مسجلة 50 ألف وفاة ومليون و70 ألف إصابة. وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 8002 حالة وفاة و576952 حالة إصابة، وفي الهند 3277 وفاة، و411 ألفا و727 حالة إصابة.

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