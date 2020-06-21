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الحياة الطبيعية تعود في المملكة بعد 91 يوماً

الحياة الطبيعية تعود في المملكة بعد 91 يوماً

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الحياة الطبيعية تعود في المملكة بعد 91 يوماً

الحياة الطبيعية تعود في المملكة بعد 91 يوماً
http://almnatiq.net/?p=876229
المناطق_الرياض

اليوم تعود الحياة الطبيعية في المملكة بعد فرض للتجول دام 91 يوماً ، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ، طبقت فيه وزارة الداخلية الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بخطة أمنية شملت جميع مناطق ومدن المملكة ، كانت فيها المسئولية عالية من المواطن والمقيم الذين شعروا بعظم المسئولية وخطر الوباء .

91 يوم كانت القطاعات الأمنية سند قوي لرجال الصحة في تطبيق الخطة التي تضمن باذن الله منع تفشي فيروس كورونا في المملكة والعمل على الحد منه بكل الوسائل والقدرات العالية التي تمتلكها المملكة ، والتي كانت محل تقدير العالم اجمع .

كما بذلت وزارة الداخلية‬⁩ جهوداً كبيرة في سبيل التوعية عبر وسائل الإعلام لجميع المواطنين والمقيمين وبمختلف اللغات من أجل ايصال الرسالة للجميع ، والتي تحث على تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدبير الوقائية لمنع تفشي هذا الفيروس الذي ضرب العالم .

في الوقت الذي شددت وزارة الداخلية على ضرورة تحميل تطبيقيْ “توكلنا” و”تباعد” لأهميتهما البالغة في مواجهة هذا الوباء و للحصول على الإرشادات الصحية

‏⁧‫، فيما أكدت وزارة الداخلية‬⁩ على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل الجميع والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .

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