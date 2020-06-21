أعلن اليوم رسمياً عن وفاة نجم كرة القدم العراقي أحمد راضي بفيروس كورونا. وكانت طائرة قد نقلت أمس النجم العربي أحمد راضي الى عمان على متن طائرة خاصة من بغداد للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكانت الحالة الصحية للنجم أحمد راضي تدهورت الخميس الماضي من جديد، ما دفع الطبيب المشرف على علاجه لنقله مرة ثانية إلى مستشفى النعمان ببغداد”، مشيراً إلى أن “راضي قد خرج من المستشفى الخميس، بناء على طلبه وعلى مسؤوليته الخاصة الا أن وضعه الصحي قد تدهور حيث وصلت نسبة الاوكسجين حسب تصريحات اللامي الى 60 بالمئة، وبعد تدخل الاطباء تمكنوا من ارجاعه الى وضعه الصحي الطبيعي.