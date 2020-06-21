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عصابات إجرامية تقتل 215 شخصاً في المكسيك

عصابات إجرامية تقتل 215 شخصاً في المكسيك
http://almnatiq.net/?p=876240
المناطق_وكالات

عثر على 215 جثةً على الأقل بين يناير مايو في تسع مقابر جماعية قرب غوادالاخارا في ولاية خاليسكو غرب المكسيك، كما أعلن السبت مدعي عام الولاية.

واستخرجت 157 جثةً في يناير، و58 جثة أخرى خلال أشهر مارس وابريل ومايو، وفق ما أعلن المدعي العام جيراردو أوكتافيو سوليس خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو.

وسيجري أيضاً تحليل خمس مقابر جماعية أخرى ويمكن لذلك أن يرفع عدد الجثث المكتشفة، وفق سوليس.

ولم تتراجع الأنشطة الإجرامية في المكسيك رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويرجع خبراء ومدافعون عن حقوق الإنسان العنف الذي ينهش المكسيك إلى العملية العسكرية التي أطلقت ضد الجريمة المنظمة منذ 2006.

ومذاك، سجلت نحو 287 ألف عملية قتل في البلاد، لكن من غير الواضح كم منها مرتبطة بالحرب القائمة بين العصابات الإجرامية.

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