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حرب شوارع في “شتوتغارت” الألمانية.. وإصابة عدد من رجال الشرطة

حرب شوارع في “شتوتغارت” الألمانية.. وإصابة عدد من رجال الشرطة
http://almnatiq.net/?p=876242
المناطق_وكالات

اندلعت حرب شوارع بين الشرطة في مدينة شتوتجارت الألمانية، ومجهولين، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، أدت لإصابة عدد من الضباط.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية”إن الوضع خرج عن السيطرة تماما”.

وألقت مجموعات صغيرة من الأشخاص، يستخدمون العنف في الشوارع في وسط المدينة، حجارة الأرصفة على الضباط وحطموا نوافذ المتاجر.

وقدرت الشرطة إجمالي المهاجمين بأنهم “عدة مئات”، يتوزعون في عدد من المجموعات الصغيرة، وأكدت استدعاء  جميع قوات الطوارئ المتاحة من ولاية بادن- فورتمبرج، دون أن تتضح بعد أسباب الاشتباكات.

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