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فتح باب القبول بالكلية التقنية بمكة المكرمة الخميس القادم

فتح باب القبول بالكلية التقنية بمكة المكرمة الخميس القادم
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المناطق_مكة

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة بدءا من يوم الخميس القادم وحتى 1441/11/17 هـ ،عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني المهنــي،(www.tvtc.gov.sa)، للفصل التدريبي الأول للعام 1442 / 1441 هـ .

وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي أن القبول متاح بقسم تقنية الحاسب في تخصصات الشبكات وأنظمة شبكات والدعم الفني وقسم التقنية الميكانيكية تخصص  ميكانيكا سيارات وقسم التقنية الكهربائية تخصص قوى كهربائية وقسم التقنية الإدارية في تخصصات إدارة مكتبية ومحاسبة وتسويق وقسم تقنية السياحة والفندقة في تخصصات فندقة وسفر وسياحة وخدمة الحج والعمرة.

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