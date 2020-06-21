أول فتاة سعودية تحترف كرة القدم بأرسنال الإنجليزي تروي قصتها

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روت سجى كمال (30 عامًا)، أول فتاة سعودية تحترف كرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي عام 2013، تفاصيل قصتها، معبِّرة عن أسفها لعدم وجود احتراف رسمي للفتيات السعوديات في كرة القدم.

وقالت في حديثها لبرنامج يا هلا على روتانا خليجية، إنها تتمنى تكوين منتخب سعودي نسائي رسمي لكرة القدم لتمثيل السعودية في البطولات الدولية.

وأشارت إلى وجود كثير من المنتخبات النسائية في دول عربية وإسلامية للاعبات يرتدين الحجاب، كالأردن وأفغانستان، لافتة إلى أن أكثر نقد كان يوجَّه لهن أن كرة القدم رياضة للرجال فقط، ولا تصلح للنساء.

وأضافت: اعتزلت اللعب منذ أكثر من سنة بعد أن أمضيت 26 عامًا، وبدأت منذ وقت مبكر من حياتي عندما كان عمري أربع سنوات، وليس منذ فترة دراستي الجامعية أو مع النادي.

واختتمت: أول بطولة لعبتها كانت عام 2006 في أمريكا، إضافة إلى مشاركاتي الأخرى مع فريق سعودي في ميلان وإسبانيا، ورفعنا من خلالها العَلَم السعودي، لكن ليس لدينا تمثيل رسمي من خلال منتخب سعودي نسائي.

يذكر أن “سجى” تعد أول لاعبة سعودية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لمشاركتها في مباراة كرة قدم عام 2017 على أعلى قمة جبل “كيليمانجارو”، الجبل الأكثر ارتفاعًا في إفريقيا.

