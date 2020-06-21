ردأ على كلمة السيسي ..صحفي تركي مقرب من اردوغان يهدد بإشعال ثورة مسلحة بمصر

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هدد الصحفي التركي “أسماعيل ياشا” المقرب من الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بتحريك طوابير الأخوان في مصر والدول العربية والتي تعمل لصالح أردوغان ضد جمهورية مصر العربية. وزعم ياشا في تغريدة له عبر حسابة على تويتر:” ستحول الثورة المصرية إلى ثورة مسلحة بإذن الله” وهو تهديد يراه مراقبون بتوجه حكومة اردوغان لاستغلال تابعية الأخوان له وتحريكهم في الداخل المصري لإشغال الحكومة المصرية عن حماية أمنها الإقليمي ودرء التهديدات التركية في ليبيا. وهذه التغريدة للصحفي التركي احتفى بها عدد كبير من الأخونج العرب الخونة في تويتر مؤكدين وقوفهم مع أدروغان ضد شعوبهم العربية. اللافت أيضاً أن الرد التركي على كلمة الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” لم تأتي مباشرة وأثبتت جبن الأتراك على خوض مواجهة مباشرة مع الجيش المصري.