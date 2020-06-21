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مساجد وجوامع العاصمة المقدسة تستقبل المصلين

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مساجد وجوامع العاصمة المقدسة تستقبل المصلين

مساجد وجوامع العاصمة المقدسة تستقبل المصلين
http://almnatiq.net/?p=876264
المناطق_مكة

استقبلت جوامع ومساجد العاصمة المقدسة المصلين وسط أجواء احترازية ووقائية صحية من خلال الجهود المكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة وذلك بعد رفع منع التجول في كافة مدن المملكة والعودة إلى الأوضاع الطبيعية وقد باشر فرع الوزارة تطبيق الإجراءات الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وفتحت الجوامع والمساجد ابتداءً من صلاة فجر امس الاحد حيث تم تطبيق الاحترازات والاشتراطات ‏التي وجهت بها الوزارة للأئمة ومؤذني المساجد والجوامع من خلال تطبيق ‏التباعد بين المصلين لمسافة مترين ولزوم لبس الكمامة وإحضار سجادة مع كل مصلٍ ،إضافة إلى ‏فتح النوافذ والأبواب في حال إقامة الصلاة إضافة لوضع الملصقات عند الأبواب للعمل بالأنظمة والاشتراطات والبروتوكولات الصحية الواردة من وزارة الصحة ،كما يقوم فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بمتابعة اي مخالفات صحية قد تحدث، حيث يقوم الفرع بمعالجتها وفق الأحكام والإجراءات النظامية ، في المساجد والجوامع.

وكان الفرع قد أتم تجهيز الجوامع والمصليات من خلال عمل الصيانة والنظافة اللازمة وتعقيم جميع المساجد خلال فترة الإغلاق وبعدها عن طريق شركات الصيانة والنظافة الذي يتم من خلالها غسيل السجاد وتعقيمه إضافة إلى مشاركة بعض الفرق التطوعية ،حيث تستع الفرق التطوعية التي ستحضر للقيام بخدمة المصلين من خلال الترتيبات وأخذ لقياس درجات الحرارة وإرشاد المصلين للبس الكمامة وغيرها من الإرشادات الواجب اتباعها .

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