احدث الأخبار

روسيا تسجل 7728 إصابة جديدة بكورونا و 109 وفيات
أبرز المواد
 أمانة القصيم وبلدياتها تغلق 33 منشأة وتصدر 1009 مخالفات وتصادر 11 طناً من الأطعمة
أبرز المواد
 مساجد وجوامع العاصمة المقدسة تستقبل المصلين
أبرز المواد
 أمانة المدينة تكمل ربط عبارة لتصريف مياه الأمطار
أبرز المواد
 الشؤون البلدية تعلن استمرار منع تقديم المعسل والشيشة
أبرز المواد
 “السوق المالية”: ارتفاع طلبات الطرح 25%.. وملكيات الأجانب 130 مليار ريال
أبرز المواد
 ردأ على كلمة السيسي ..صحفي تركي مقرب من اردوغان يهدد بإشعال ثورة مسلحة بمصر
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تؤكد أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية في المساجد
أبرز المواد
 المملكة ترأس الاجتماع العشرين للمجلس الاستشاري لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
أبرز المواد
 أول فتاة سعودية تحترف كرة القدم بأرسنال الإنجليزي تروي قصتها
أبرز المواد
 فتح باب القبول بالكلية التقنية بمكة المكرمة الخميس القادم
أبرز المواد
 8.9 مليون إصابة بـ”كورونا” حول العالم.. نصفها في 4 دول فقط
أبرز المواد
روسيا تسجل 7728 إصابة جديدة بكورونا و 109 وفيات

روسيا تسجل 7728 إصابة جديدة بكورونا و 109 وفيات

أبرز المواد
أمانة القصيم وبلدياتها تغلق 33 منشأة وتصدر 1009 مخالفات وتصادر 11 طناً من الأطعمة

أمانة القصيم وبلدياتها تغلق 33 منشأة وتصدر 1009 مخالفات وتصادر 11 طناً من الأطعمة

أبرز المواد
مساجد وجوامع العاصمة المقدسة تستقبل المصلين

مساجد وجوامع العاصمة المقدسة تستقبل المصلين

أبرز المواد
أمانة المدينة تكمل ربط عبارة لتصريف مياه الأمطار

أمانة المدينة تكمل ربط عبارة لتصريف مياه الأمطار

أبرز المواد

الشؤون البلدية تعلن استمرار منع تقديم المعسل والشيشة

الشؤون البلدية تعلن استمرار منع تقديم المعسل والشيشة
http://almnatiq.net/?p=876270
المناطق_الرياض

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية استمرار منع تقديم المعسل والشيشة، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم؛ كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين

يذكر أن السعودية تدخل غدًا الأحد، المرحلة الثالثة والأخيرة لعودة الحياة الطبيعية ببروتوكولات وقائية، وفقًا للخطة التي أعلنت 26 مايو الماضي

وتتيح المرحلة الثالثة رفع الإغلاق التام عن معظم المناطق والمدن بالسعودية، بعد أسابيع من منع التجول الجزئي أو الكامل في أنحاء البلاد بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مع عودة الحركة الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات والبروتوكولات والتدابير الوقائية

وتضمنت الخطة في مرحلتها الثالثة ما يلي: أن تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع المناطق ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول- فيما عدا مدينة مكة المكرمة- مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة، بخاصة كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية

وكانت المملكة قد أقرت في وقت سابق، سلسلة من البروتوكولات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مع بداية المرحلة الثانية التدريجية للعودة للحياة الطبيعية، كما أقرت تعديلًا على لائحة الحد من التجمعات، وتحديث جدول التصنيف، ليشمل عددًا آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعلن عنها، والعقوبات المقررة لها

وأعلنت وزارة الداخلية عقوبة بقيمة ألف ريال على عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام أو الخاص، على أن تتضاعف العقوبة في حال التكرار، كذلك، قررت زيادة الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية، داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو في المناسبات الاجتماعية، ليصبح خمسين شخصًا. وقالت الوزارة: إن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي، وتنظيم التجمعات البشرية التي تمثل سببًا مباشرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس

روابط ذات صلة

روسيا تسجل 7728 إصابة جديدة بكورونا و 109 وفيات

روسيا تسجل 7728 إصابة جديدة بكورونا و 109 وفيات
أمانة القصيم وبلدياتها تغلق 33 منشأة وتصدر 1009 مخالفات وتصادر 11 طناً من الأطعمة

أمانة القصيم وبلدياتها تغلق 33 منشأة وتصدر 1009 مخالفات وتصادر 11 طناً من الأطعمة
مساجد وجوامع العاصمة المقدسة تستقبل المصلين

مساجد وجوامع العاصمة المقدسة تستقبل المصلين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*