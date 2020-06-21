أمانة المدينة تكمل ربط عبارة لتصريف مياه الأمطار

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أكملت أمانة المدينة المنورة ربط عبارة لتصريف مياه الأمطار والسيول بعد توقف لمدة 15 عاما ، العبارة تمتد من منطقة العهن جنوبا وحتى منطقة العريض شرقا ، حالت بعض العوائق دون استكمالها ومن ذلك وجود خط مياه قطر 1000 مم وخط مياه قطر 200 مم وخط صرف صحي قطر 200 مم، بالإضافة إلى وجود مجموعة من كيابل الاتصالات، وكيابل تابعة للكهرباء.

وتمكنت الأمانة من تنفيذ المشروع وربط العبارة التي يبلغ طولها 8.3 كلم ، من خلال العمل على فترتين صباحية ومسائية وذلك لسرعة إنجاز المشروع ولوجود كثافة مرورية عالية بالموقع ، وباستكمال التنفيذ سيساهم المشروع في معالجة تكورات المياه في حي الاسكان ، والمنارات، والعريض، والدويخلة، والخالدية، وأيضا في مخطط البدراني الذي أدى تكور وتجمع مياه الأمطار في عام 2018 إلى دخولها في عدد من المباني السكنية.

جدير بالذكر أن الأمانة أولت اهتمامها بمشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ضمن استراتيجية الأمانة الهادفة لتنفيذ مشاريع درء أخطار السيول ، وإنشاء شبكة متكاملة لقنوات وخطوط تصريف مياه الأمطار والسيول وفق رؤية واضحة للأولويات، مستندة على دراسة الاحتياجات للمخططات والأحياء داخل المدينة المنورة وخارجها ، وإيجاد حلول عاجلة لها ومعالجتها بشكل جذري.