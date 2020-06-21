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أمانة القصيم وبلدياتها تغلق 33 منشأة وتصدر 1009 مخالفات وتصادر 11 طناً من الأطعمة

أمانة القصيم وبلدياتها تغلق 33 منشأة وتصدر 1009 مخالفات وتصادر 11 طناً من الأطعمة

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أمانة القصيم وبلدياتها تغلق 33 منشأة وتصدر 1009 مخالفات وتصادر 11 طناً من الأطعمة

أمانة القصيم وبلدياتها تغلق 33 منشأة وتصدر 1009 مخالفات وتصادر 11 طناً من الأطعمة
http://almnatiq.net/?p=876276
المناطق_بريدة

أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة (33) منشأة خلال الأسبوع الماضي وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فايروس كورونا ، وذلك على أثر جولات رقابية مكثفة تم تنفيذها خلال الفترة 22-28 شوال تجاوزت (15) ألف جولة رقابية على مدار الساعة وشملت كافة مدن ومحافظات منطقة القصيم .


الجولات الرقابية شملت المنشآت التجارية والغذائية لمتابعة تطبيق البروتوكولات المعتمدة لضمان سلامة الجميع ، وتم من خلالها مصادرة (11) طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وإصدار (1009) إشعار ومخالفة ، من ضمنها مخالفات التكدس في الأسواق المركزية ومخالفات التكدس في مساكن العمالة ومخالفات التدابير الصحية المعتمدة.

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