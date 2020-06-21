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“خط أحمر”.. ما أهمية محور “سرت-الجفرة” في ليبيا؟

“خط أحمر”.. ما أهمية محور “سرت-الجفرة” في ليبيا؟
http://almnatiq.net/?p=876285
المناطق - الرياض

من أهميته الاستراتيجية في تحقيق أمن مصر القومي، واستقرار ليبيا والليبيين، اعتبر الرئيس المصري، محور “سرت – الجفرة” في ليبيا، خطا أحمر.. فأين تكمن هذه الأهمية؟

تبعد مدينة سرت نحو ألف كيلومتر عن الحدود المصرية، وهي تنتصف المسافة بين طرابلس وبنغازي على الساحل الليبي، فهي تقع على بعد نحو 450 كيلومترا من العاصمة طرابلس و600 كلم من بنغازي.

كما أنها تفتح الطريق للسيطرة على الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي في الشرق الليبي، التي تضم أكبر مخزون للنفط في البلاد.

وتوجد فيها قواعد عسكرية مهمة مثل قاعدة القرضابية الجوية التي تبعد عن جنوب سرت 16 كيلومترا، وغير بعيد عنها تقع قاعدة الجفرة الجوية أيضا وهي من أكبر القواعد العسكرية الليبية.

وتشكل سرت غرفة عمليات رئيسة لقوات الجيش الليبي، وغرفة وصل بين مناطق شرق ليبيا وغربها. ويعد مطار وميناء المدينة من أهم المنافذ الرئيسية في ليبيا.

الأهمية الاستراتيجية للجفرة

تقع قاعدة الجفرة الجوية المهمة شمالي سرت، ولا يفصلها عنه سوى طريق مفتوح لا يتجاوز 300 كيلومتر، وتعد من أكبر القواعد الجوية الليبية، وتتميز ببنيتها التحتية القوية التي تم تحديثها، لكي تستوعب أحدث الأسلحة.

كما تشكل القاعدة غرفة عمليات رئيسة لقوات الجيش الوطني الليبي.

أما منطقة الجفرة فتعد هي الأخرى مهمة لأنها تقع وسط البلاد، وهي تبعد بنحو 650 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس.

وهي محور ربط بين الشرق والغرب والجنوب، والسيطرة على قاعدة الجفرة تعني تقريبا السيطرة على النصف الليبي بالكامل.

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