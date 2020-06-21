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البرازيل.. إصابات كورونا تتجاوز المليون والوفيات نحو 50 ألفا

البرازيل.. إصابات كورونا تتجاوز المليون والوفيات نحو 50 ألفا

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البرازيل.. إصابات كورونا تتجاوز المليون والوفيات نحو 50 ألفا

البرازيل.. إصابات كورونا تتجاوز المليون والوفيات نحو 50 ألفا
http://almnatiq.net/?p=876291
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، المسبب لوباء كوفيد-19، تجاوز المليون إصابة فيما اقترب عدد الوفيات من 50 ألف حالة، لتصبح هذه الدولة اللاتينية ثاني أكثر الدول بعد الولايات المتحدة من حيث الإصابات والوفيات.

قالت وزارة الصحة في البرازيل إن العدد الرسمي لحالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد اقتربت من 50 ألف حالة، مع أكثر من مليون حالة إصابة مؤكدة.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مرصد جامعة جونز هوبكينز لفيروس كورونا فقد بلغ عدد الإصابات 1,032,913 إصابة، أما عدد الوفيات فبلغ 49,976 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إن البرازيل تجاوزت حد المليون في حالات الإصابة يوم الجمعة إضافة إلى وفاة 1022 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرت رويترز.

ويقول خبراء إن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب عدم وجود اختبارات للكشف عن الفيروس على نطاق واسع.

يشار إلى أنه وبحسب احصاء لرويترز فقد ارتفع عدد الإصابات بـفيروس كورونا الجديد إلى أن أكثر من 8.81 مليون شخص على مستوى العالم، كما أن 462960 شخصا توفوا جراء الفيروس.

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