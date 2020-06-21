شاهد.. بعد احتلاله المركز التاسع عالميا.. الجيش المصري يتفوق على الجيشين التركي والإسرائيلي عام 2020

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http://almnatiq.net/?p=876294

تفوق الجيش المصري على الجيشين التركي والإسرائيلي في تصنيف موقع “غلوبال فاير باور”، حيث احتل المركز الأول كأقوى جيش في الشرق الأوسط لهذا العام.

وبحسب “روسيا اليوم”، جاء تفوق الجيش المصري على الجيش التركي بعدما احتل الأخير العام الماضي المرتبة الأولى في أقوى جيوش الشرق الأوسط لعام 2019.

وتميزت قوة الجيش المصري والتفوق في القوات البرية والبحرية والجوية في عدد المنظومات الصاروخية وغيرها من المعدات الأخرى، حيث عملت مصر خلال الفترة الأخيرة على تطوير قوة جيشها بشكل كبير.

وكان تصنيف موقع “غلوبال فاير باور” العسكري، قد كشف العام الماضي عن تفوق الجيش المصري على إسرائيل وتركيا وإيران بعد تقدمه من المركز الـ11 إلى المركز التاسع.

وجاء الجيش المصري في المرتبة التاسعة في تصنيف عام 2020، حيث حل بعد بريطانيا، وتراجع تصنيف الجيش التركي إلى المركز الثالث عشر بعدما كان في المركز التاسع، يليه الجيش الإيراني، وجاء الجيش الإسرائيلي في المركز الثامن عشر.

ومن المرجح أن يرتفع تصنيف الجيش المصري في العام القادم، إذا استمر في تدريب قواته وتجهيز جيشه بأقوى المعدات العسكرية.

 

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