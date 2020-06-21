الملكية الفكرية: تستهدف حجب 231 موقعاً إلكترونياً مخالفاً للأنظمة ومنتهكاً للحقوق.

المناطق - الرياض

استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية للحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بموجب اختصاصاتها الموكلة إليها في تنظيمها بحملة تفتيشية على المواقع الإلكترونية المخالفة لأنظمة الملكية الفكرية والتي من بينها مواقع تبث من خارج المملكة، وبعد الفحص والتحليل رصدت الهيئة مؤخراً 231 موقعاً إلكترونياً مخالفاً لأنظمة الملكية الفكرية لمنع تصفحها داخل المملكة العربية السعودية.

و اشتملت تلك المواقع المخالفة على مجموعة من الانتهاكات، تتمثل في مواقع تحميل ومشاهدة الأفلام والمسلسلات دون الحصول على ترخيص مسبق من صاحب الحق، ومواقع البث المباشر للقنوات الرياضية المشفرة دون الحصول على ترخيص مسبق من صاحب الحق، ومواقع تحميل الكتب بصيغة PDF دون الحصول على إذن كتابي من المؤلف صاحب الحق، ومواقع بيع اشتراكات وسيرفرات القنوات التلفزيونية المشفرة عن طريق الـIPTV، وكسر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد بطرق غير نظامية إضافةً إلى مواقع التحميل والاستماع للموسيقى دون الحصول على ترخيص مسبق من صاحب الحق.

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات مخالفة لنظام حماية حقوق المؤلف ويترتب عليها عقوبات وغرامات مالية قد تصل إلى 250 ألف ريال سعودي أو إغلاق الموقع المخالف أو شطب الترخيص التجاري وفي بعض الحالات تصل للسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو التشهير على حساب المتعدي وإزالة التعدي.

وتشدد الهيئة السعودية للملكية الفكرية على أنها لن تتهاون في محاسبة كل المخالفين للأنظمة واللوائح، ولن تتغاضى عن تلك التجاوزات والمخالفات، وتهيب المواطنين والمقيمين لدعم تلك الجهود لاحترام حقوق الملكية الفكرية وذلك من خلال التواصل عبر قنواتها الرسمية، الرقم المباشر لخدمة العملاء (920021421) أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة [email protected] أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA والمساهمة بالإبلاغ مباشرة على كل من يقوم بعمل يخالف أنظمة وحماية حقوق الملكية الفكرية للمملكة العربية السعودية.