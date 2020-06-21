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بعد مضي أكثر من 90 يومًا عودة الحياة إلى طبيعتها في منطقة الجوف باتباع تعليمات وزارتي الداخلية والصحة

بعد مضي أكثر من 90 يومًا عودة الحياة إلى طبيعتها في منطقة الجوف باتباع تعليمات وزارتي الداخلية والصحة

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بعد مضي أكثر من 90 يومًا عودة الحياة إلى طبيعتها في منطقة الجوف باتباع تعليمات وزارتي الداخلية والصحة

بعد مضي أكثر من 90 يومًا عودة الحياة إلى طبيعتها في منطقة الجوف باتباع تعليمات وزارتي الداخلية والصحة
http://almnatiq.net/?p=876338
المناطق - الجوف

بعد مضي أكثر من 90 يومًا على منع التجول بالمملكة العربية السعودية ، عادت الحياة في منطقة الجوف إلى طبيعتها التي كانت عليها مع التقيد بالإجراءات الاحترازية المقرة لذلك .
وتجولت عدسة واس صباح اليوم بأماكن مختلفة في مدينة سكاكا ، التقطت خلالها مناظر من عودة الحياة وسط التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك دلالة على وعيهم وانضباطهم بالتعليمات الواردة من قبل وزارتي الداخلية والصحة .

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