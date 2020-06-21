بعد مضي أكثر من 90 يومًا على منع التجول بالمملكة العربية السعودية ، عادت الحياة في منطقة الجوف إلى طبيعتها التي كانت عليها مع التقيد بالإجراءات الاحترازية المقرة لذلك .
وتجولت عدسة واس صباح اليوم بأماكن مختلفة في مدينة سكاكا ، التقطت خلالها مناظر من عودة الحياة وسط التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك دلالة على وعيهم وانضباطهم بالتعليمات الواردة من قبل وزارتي الداخلية والصحة .
بعد مضي أكثر من 90 يومًا عودة الحياة إلى طبيعتها في منطقة الجوف باتباع تعليمات وزارتي الداخلية والصحة
بعد مضي أكثر من 90 يومًا على منع التجول بالمملكة العربية السعودية ، عادت الحياة في منطقة الجوف إلى طبيعتها التي كانت عليها مع التقيد بالإجراءات الاحترازية المقرة لذلك .
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