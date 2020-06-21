احدث الأخبار

جامعة الملك عبدالعزيز ترصد من جدة ظاهرة الكسوف
أبرز المواد
 الكويت تسجل 7 وَفَيَات و505 إصابات جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية: استمرار إيقاف الدروس والمحاضرات وتعليم القرآن في المساجد ومواصلة تنفيذها عبر التقنيات الإلكترونية
أبرز المواد
 بعد مضي أكثر من 90 يومًا عودة الحياة إلى طبيعتها في منطقة الجوف باتباع تعليمات وزارتي الداخلية والصحة
منطقة الجوف
 الفهيد: إطلاق برنامج تدريبي مسائي لأفراد المجتمع في 63 معهداً بمختلف المناطق
أبرز المواد
 أمانة منطقة جازان تنفذ 44175 جولة رقابية منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتى اليوم
منطقة جازان
 غرفة الأحساء و”الراشد الإنسانية” تُطلقان مبادرة “نواجه كورونا من خلال التنمية”
المنطقة الشرقية
 أكثر من تسعة ألاف متدرب ومتدربة بتعليم الشرقية يشاركون في 11 برنامجاً عــــن بعد اطلقتها وحدة تطوير الموارد البشرية
المنطقة الشرقية
 تعليم عنيزة تنفذ برامج الملتقى الإثرائي الصيفي تحت عنوان “الموهبة والإبداع عن بعد”
منطقة القصيم
 تعليم عنيزة تحقق 4 ميداليات في مسابقة «الكانجارو» العالمية في الرياضيات 2020
منطقة القصيم
 بعد مضي أكثر من 90 يومًا عودة الحياة إلى طبيعتها في منطقة الجوف باتباع تعليمات وزارتي الداخلية والصحة
منطقة الجوف
 مستشفى الأمير متعب بسكاكا يجري أكثر من 480 عملية جراحية خلال جائحة كورونا
منطقة الجوف
جامعة الملك عبدالعزيز ترصد من جدة ظاهرة الكسوف

جامعة الملك عبدالعزيز ترصد من جدة ظاهرة الكسوف

أبرز المواد
الكويت تسجل 7 وَفَيَات و505 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 7 وَفَيَات و505 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية: استمرار إيقاف الدروس والمحاضرات وتعليم القرآن في المساجد ومواصلة تنفيذها عبر التقنيات الإلكترونية

الشؤون الإسلامية: استمرار إيقاف الدروس والمحاضرات وتعليم القرآن في المساجد ومواصلة تنفيذها عبر التقنيات الإلكترونية

أبرز المواد
بعد مضي أكثر من 90 يومًا عودة الحياة إلى طبيعتها في منطقة الجوف باتباع تعليمات وزارتي الداخلية والصحة

بعد مضي أكثر من 90 يومًا عودة الحياة إلى طبيعتها في منطقة الجوف باتباع تعليمات وزارتي الداخلية والصحة

منطقة الجوف

جامعة الملك عبدالعزيز ترصد من جدة ظاهرة الكسوف

جامعة الملك عبدالعزيز ترصد من جدة ظاهرة الكسوف
http://almnatiq.net/?p=876354
المناطق - واس

رصد قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية ظاهرة الكسوف الجزئي الذي شهدته مدينة جدة اليوم، وذلك عبر بث مباشر بالفيديو، باستخدام ثلاثة مناظير فلكية خاصة بأرصاد الشمس.
أوضح ذلك لـ “واس” رئيس قسم علوم الفلك والفضاء الدكتور حسن محمد عسيري، مبينًا أن الكسوف بدأ صباح اليوم عند الساعة 7:04 صباحًا، وبلغ ذروته الساعة 8:12 صباحًا، وانتهى الساعة 9:30 صباحًا.
وقال الدكتور حسن عسيري : إن جميع مناطق المملكة شهدت اليوم كسوفًا جزئياً بنسب متفاوتة بينما شهدت أجزاءً من العالم كسوفًا حلقياً كما في المناطق القريبة من الربع الخالي، وامتد مساره من الكونغو غرباً إلى تايوان شرقاً مرورًا باليمن وعمان.
وأشار إلى حدوث كسوف جزئي مشاهد في جميع مناطق المملكة عام 2022م بقدرة الله تعالى.
كما رصد المركز الوطني للفلك في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عبر مراصده الفلكية ظاهرة الكسوف التي استمرت نحو ساعتين وخمس وأربعين دقيقة، وأفاد المركز في بيان له أن هذا الكسوف شوهد في منطقة مكة المكرمة عند الساعة 7:04 صباحًا، وذروته الساعة 8:12 صباحًا، وانتهى عند الساعة 9:31 صباحًا، ومدته 2:27، في حين شوهد في منطقة الرياض عند الساعة 7:10 صباحًا، وذروته الساعة 8:23 صباحًا، وانتهى الساعة 9:49 صباحًا، ومدته 2:39، وفي المنطقة الشرقية شوهد الساعة 7:14 صباحًا، وذروته الساعة 8:30 صباحًا، وانتهى الساعة 9:59 صباحًا ومدته 2:45.
وأشار إلى أن محافظة شرورة شوهد فيها الكسوف الساعة 6:59 صباحًا، وذروته الساعة 8:13 صباحًا، وانتهى الساعة 9:41 صباحًا، ومدته 2.42، بنسبة 96.16%، مبينًا أنه شوهد في منطقة نجران بنسبة 91%، ومدته 2.38، وفي منطقة جازان بنسبة 89.63% ومدته 2.34، وفي مدينة أبها بنسبة 85.40% ومدته 2.34، وفي منطقة الباحة بنسبة 77.80%، ومدته 2.31.

روابط ذات صلة

الكويت تسجل 7 وَفَيَات و505 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 7 وَفَيَات و505 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الشؤون الإسلامية: استمرار إيقاف الدروس والمحاضرات وتعليم القرآن في المساجد ومواصلة تنفيذها عبر التقنيات الإلكترونية

الشؤون الإسلامية: استمرار إيقاف الدروس والمحاضرات وتعليم القرآن في المساجد ومواصلة تنفيذها عبر التقنيات الإلكترونية
الفهيد: إطلاق برنامج تدريبي مسائي لأفراد المجتمع في 63 معهداً بمختلف المناطق

الفهيد: إطلاق برنامج تدريبي مسائي لأفراد المجتمع في 63 معهداً بمختلف المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*