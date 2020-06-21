أمير منطقة جازان يقلد العميدين “الحربي” و ” الشهراني” رتبتيهما الجديدة..

المناطق - فضه عطيف

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير مركز العمليات الموحدة بشرطة جازان العميد لؤي بن محمد الحربي ومساعد مدير الشرطة للضبط الإداري العميد عبدالله بن سعيد الشهراني رتبتيهما الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهما من رتبة عقيد إلى رتبة عميد.

وقدم سمو أمير منطقة جازان في مستهل مراسيم التقليد التهنئة لهما بصدور الثقة الغالية ، متمنياً لهما التوفيق في أعمال المنوطة بهما ، منوهاً بدور رجال الأمن وعملهم المتواصل في خدمة المواطن وحماية الوطن والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره والدفاع عن مقدراته ومكتسباته، مشيدا سموه بما قدمه رجال الأمن من جهود خلال ازمة جائحة كورونا .

من جانبهما رفع العميدين “الحربي” و”الشهراني” ، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الثقة الملكية الغالية ، ولسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على الدعم والتوجيه، سائلين الله العلي القدير لهما وجميع زملائهما التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

حضر مراسم التقليد مدير عام شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن سفر الزهيري.