صدر الأمر السامي الكريم بترقية عدد من الضباط بشرطة منطقة الجوف وهم كلاً من :
١- العميد/ جبر بن هديريس المطيري .
٢- العميد/ سليمان بن رغيان البلوي .
٣- العقيد/ عبدالله بن محمد الشراري .
4- العقيد/ يزيد بن سعود النومس .
وقد عبَّر الضباط المترقون عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة على منحهم هذه الثقة الغالية، وأن الترقية ستكون حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن.
ترقية عدد من الضباط بشرطة الجوف
صدر الأمر السامي الكريم بترقية عدد من الضباط بشرطة منطقة الجوف وهم كلاً من :
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