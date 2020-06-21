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ترقية عدد من الضباط بشرطة الجوف

ترقية عدد من الضباط بشرطة الجوف
http://almnatiq.net/?p=876376
المناطق - الجوف

صدر الأمر السامي الكريم بترقية عدد من الضباط بشرطة منطقة الجوف وهم كلاً من :
١- العميد/ جبر بن هديريس المطيري .
٢- العميد/ سليمان بن رغيان البلوي .
٣- العقيد/ عبدالله بن محمد الشراري .
4- العقيد/ يزيد بن سعود النومس .
وقد عبَّر الضباط المترقون عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة على منحهم هذه الثقة الغالية، وأن الترقية ستكون حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن.

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