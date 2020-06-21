ترقية عدد من الضباط بشرطة الجوف

المناطق - الجوف

صدر الأمر السامي الكريم بترقية عدد من الضباط بشرطة منطقة الجوف وهم كلاً من :

١- العميد/ جبر بن هديريس المطيري .

٢- العميد/ سليمان بن رغيان البلوي .

٣- العقيد/ عبدالله بن محمد الشراري .

4- العقيد/ يزيد بن سعود النومس .

وقد عبَّر الضباط المترقون عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة على منحهم هذه الثقة الغالية، وأن الترقية ستكون حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن.

