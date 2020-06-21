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أمير القصيم يلتقي مدير فرع وزارة الزراعة ومالك مستشفى الأبل
http://almnatiq.net/?p=876382
المناطق / بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في مقر الإمارة , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع , اليوم , رئيس مجلس إدارة مجموعة سلام البيطرية مالك مستشفى الابل بمنطقة القصيم فهاد بن سليمان الفهاد والرئيس التنفيذي لمستشفى الأبل راشد العجمي.

وأطلع سموه على تفاصيل مشروع مستشفى الابل والذي يقع على مساحة 70 ألف متر ويتم انشاءه بتكلفة اجمالية قدرها 100 مليون ريال , ويشمل المستشفى العديد من التقنيات لتعزيز الإنتاج ومراكز الأبحاث ومسببات الامراض , والذي يعمل به العديد من الخبراء في مثل هذا المجال ، بالإضافة إلى ما يحتويه من الخدمات الصحية عند حدوث إصابة أو مرض للإبل التي في المنطقة والخدمات التي سيقدمها لملاك الإبل مثل الجولات الميدانية ، ومتابعة جميع الحالات خلال 24 ساعة ويتناوب عليها أطباء لاستلام البلاغات ومتابعة الحالات ونقل الحالات المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما استمع اليه من جهود لإنشاء هذا المشروع بمنطقة القصيم , مثمناً لرئيس مجلس الإدارة وكافة أعضاء المجلس ما تم بذله من عطاء لإنشاء هذا المستشفى , مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود المقدمة من قبل كل من فرع وزارة الزراعة بالمنطقة ومجموعة سلام البيطرية لتقديم الخدمات العلاجية بشكل سريع وخدمة ملاك الإبل في منطقة القصيم خاصة والمملكة عامة ، والرفع من مستوى التنسيق فيما بينهم بما يصب في مصلحة ذلك ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

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