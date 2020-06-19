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امير منطقة تبوك يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن والحماية

امير منطقة تبوك يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن والحماية
http://almnatiq.net/?p=876387
المناطق- تبوك- فايز السميري.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بمكتب سموه بالإمارة اليوم، قائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد بدر بن عبدالمحسن الخيال يرافقه قائد القوة الخاصة للأمن والحماية في نيوم العقيد بحري نواف بن فهد العنزي وقائد القوة الخاصة للأمن والحماية في مشروع البحر الأحمر المقدم بحري بندر عبدالله الفايدي

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع، مثنياً سموه على ما يقوم به منسوبي القوات الخاصة للأمن والحماية من حماية لمقدرات الوطن والمواطن في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -ومتابعة سمو وزير الداخلية، داعيًا سموه المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.
من جانبه أعرب العميد الخيال عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على الحفاوة وحسن الاستقبال وعلى دعمه المستمر للقطاعات الأمنية في المنطقة.
حضر اللقاء وكيل امارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومدير شرطة منطقة تبوك رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن .

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