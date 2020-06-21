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أمير الشرقية : حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد هيأت الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي

أمير الشرقية : حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد هيأت الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي

المنطقة الشرقية
امير منطقة تبوك يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن والحماية

امير منطقة تبوك يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن والحماية

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أمير القصيم يلتقي مدير فرع وزارة الزراعة ومالك مستشفى الأبل

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ترقية عدد من الضباط بشرطة الجوف

ترقية عدد من الضباط بشرطة الجوف

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أمير الشرقية : حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد هيأت الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي

أمير الشرقية : حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد هيأت الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي
http://almnatiq.net/?p=876390
الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي.
ونوه سموه بما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- للقطاع الصناعي من إمكانيات وقدرات، مبيناً أن الصناعة السعودية تشهد ولله الحمد تقدماً متسارعاً، بفضل الله ثم بفضل التسهيلات التي سخرتها حكومة المملكة، مؤكداً أهمية العمل على مراقبة التزام المنشآت الصناعية بالإجراءات الاحترازية، وتكثيف الجهود التوعوية لمنسوبي هذه المنشآت، مع العمل على تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية لاستثمار هذه الفرص، واستمرار برامج تحسين جودة الحياة، والتخفيف من الآثار البيئية للعمليات الصناعية، بما يضمن توفير جو ملائم لسكان المدينة.

واطلع سموه على إيجاز عن جهود الهيئة في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعية خلال فترة جائحة كورونا المستجد، مشيداً سموه بهذه الجهود، داعياً لمواصلتها، لا سيما جهود التوعية لغير الناطقين باللغة العربية.

من جانبه قدم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل شكره لسمو الأمير على الدعم المتواصل والرعاية التي تحظى بها مدينتي الجبيل الصناعية ورأس الخير لتحقيق أهدافها.

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