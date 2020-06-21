نائب أميرالشرقية يلتقي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل

الدمام - المناطق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي.

وأكد سموه حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- واهتمامها بتطوير وتمكين الصناعات الوطنية، ودورها الفاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحقيق رؤية المملكة، والاكتفاء الذاتي، مشيراً سموه لأهمية العمل على استثمار الفرص الاستثمارية، والعمل على المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة، وتوفير الفرص الوظيفية للطاقات الوطنية، والحرص على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت الصناعية، وتكثيف الحملات التوعوية للعاملين في هذه المنشآت، والحرص على التكامل مع مختلف الجهات، بما يضمن تطبيق البروتوكولات الوقائية، مشيداً سموه بما اتخذته الهيئة من إجراءات في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعية، متمنياً سموه لمنسوبي الهيئة التوفيق في مهام عملهم.

من جهته عبر الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي، عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي الهيئة لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل والمستمر لمسيرة الهيئة، مبيناً أن العمل يتواصل في منشآت ومرافق الهيئة، وفق الإجراءات الاحترازية المقرة، وفرق العمل في الهيئة تواصل متابعة تطبيقها بالتنسيق مع كافة الشركاء.