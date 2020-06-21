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أمانة الاحساء .. جولات مكثفة لمتابعة تقيد صوالين الحلاقة والمراكز النسائية بالاحترازات الوقائية

أمانة الاحساء .. جولات مكثفة لمتابعة تقيد صوالين الحلاقة والمراكز النسائية بالاحترازات الوقائية

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أمانة الاحساء .. جولات مكثفة لمتابعة تقيد صوالين الحلاقة والمراكز النسائية بالاحترازات الوقائية

أمانة الاحساء .. جولات مكثفة لمتابعة تقيد صوالين الحلاقة والمراكز النسائية بالاحترازات الوقائية
http://almnatiq.net/?p=876405
الاحساء - المناطق

أكدت أمانة الاحساء على ضرورة التزام محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقرة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، عبر تطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء قناع الوجه ” الكمامة ” والقفازات والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.

وذلك بحسب ما أوضحه وكيل الأمانة للبلديات م.محمد المغلوث، والذي ذكر أن الامانة شرعت في تنفيذ خطط المتابعة الرقابية بدءاً من امس الاحد 29 شوال المتزامن مع رفع منع التجول في جميع مناطق ومدن المملكة بشكل كامل وعودة العمل في الأنشطة الاقتصادية والتجارية المحظورة ومنها محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية .

وأضاف م.المغلوث سيتم تكثيف الجولات الرقابية على محال الحلاقة وصالونات التجميل النسائي والمطاعم والمقاهي للتأكيد على تطبيق وإنفاذ الإجراءات والاحترازات والتقيد بالبروتوكولات الوقائية الخاصة بها لكل نشاط على حدا لمواجهة ومنع انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID19) حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

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