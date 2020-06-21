19265 طالب وطالبة بجامعة القصيم يواصلون دراستهم “عن بعد” بالفصل الصيفي

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استعرضت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، التقرير الأسبوعي لسير العملية التعليمية “عن بعد” خلال الفترة من يوم الأحد إلى يوم الخميس 22-26 شوال 1441هـ، حيث بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا الدخول على نظام البلاك بورد 81777، فيما بلغ عدد التقييمات على النظام 40076 تقييم، في حين بلغ عدد لوحات النقاش 4285 لوحة نقاش، وعدد الملفات التي تم استعراضها 596 ملف على نظام البلاك بورد.

وأوضح تقرير العمادة عدد الطلبة في الفصل الصيفي والذي بلغ 19265 طالب وطالبة يدرسون في 925 شعبة دراسية ، وبلغ عدد المقررات الدراسية للفصل الصيفي 411 مقررا دراسيا ، فيما أظهرت إحصائية الفصول الافتراضية على نظام بلاك بورد كولابوريت عدد اجمالي الجلسات والتي بلغت 1564 جلسة، بمدة جلسات إجمالية بلغت 5810 ساعة تعليمية، بإجمالي عدد الحضور الكلي للجلسات بلغ 126938، وبعدد حضور كلي للجلسات بدون تكرار 77517.

كما أظهر التقرير الأسبوعي للعمادة إحصائية برنامج زووم، حيث وصل عدد المشاركين بالجلسات على هذا النظام 7330 طالب وطالبة، كما بلغت عدد الفصول الافتراضية 217 فصل افتراضي، وبلغت مدة الجلسات بالدقائق 240439 دقيقة، وتضمن التقرير كذلك إحصائية الدعم الفني والتي بلغت 162 إجراء توزعت كالتالي: 37 نظام الدعم الفني كياكو، و29 من خلال الاتصال المباشر، إضافة إلى 96 عبر تطبيق الواتس آب.