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بركان “ميرابي” الإندونيسي يقذف الرماد لآلاف الأمتار

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بركان “ميرابي” الإندونيسي يقذف الرماد لآلاف الأمتار

بركان “ميرابي” الإندونيسي يقذف الرماد لآلاف الأمتار
http://almnatiq.net/?p=876434
المناطق - وكالات

ثار، يو الأحد، بركان ميرابي، وهو من الأكثر نشاطا في العالم، قاذفا سحبا من الرماد على ارتفاع 6 آلاف متر على ما أعلنت هيئة الجيولوجيا المحلية.

وثار البركان على دفعتين متتاليتين في غضون 7 دقائق على ما أوضح المصدر نفسه. ودعت السلطات المحلية السكان إلى إخلاء منطقة قطرها 3 كيلومترات تقع شمال يوغياكارتا على جزيرة جاوا.

ولم تكشف الهيئة عن مستوى الإنذار المعلن بعد ثوران البركان إلا أنها حثت الطائرات التي تحلق في المنطقة على الحذر الشديد.وذكرت وسائل إعلام محلية أن السكان في بلدتي سليمان وكلاتين المجاورتين سمعوا دويا متكررا يتصاعد من البركان في فترة قبل الظهر.

وسبق للبركان أن ثار في مارس وأدى إلى إغلاق مؤقت لمطار سولو الدولي وهي مدينة تسمى أيضا سوراكارتا على بعد 40 كيلومترا.

ويعود الثوران الكبير الأخير لبركان ميرابي إلى العام 2010، وقد قضى فيه أكثر من 300 شخص مع إجلاء أكثر من 280 ألفا من المقيمين في المنطقة.

وكان هذا الثوران الأقوى منذ ذلك المسجل في العام 1930، الذي أسفر عن نحو 1300 قتيل. وأدى ثوران البركان في العام 1994 إلى وقوع 60 ضحية.

وتضم إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا أكثر من 17 ألف جزيرة ونحو 130 بركانا نشطا.

وتقع على حزام النار في المحيط الهادئ حيث غالبا ما يؤدي الاحتكاك بين الطبقات التكتونية إلى زلازل وثوران براكين.

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