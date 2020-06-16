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أمير نجران يوجّه كلمة عبر الاتصال اللاسلكي لعموم رجال الأمن بالمنطقة

أمير نجران يوجّه كلمة عبر الاتصال اللاسلكي لعموم رجال الأمن بالمنطقة

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أمير نجران يوجّه كلمة عبر الاتصال اللاسلكي لعموم رجال الأمن بالمنطقة

أمير نجران يوجّه كلمة عبر الاتصال اللاسلكي لعموم رجال الأمن بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=876437
المناطق - واس

أعرب صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، عن عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ على ما اتخذته المملكة من إجراءات، منذ بداية ظهور فيروس كورونا الجديد “كوفيد١٩”، كان لها الفضل بعد الله في التخفيف من حدة الوباء على البشرية والاقتصاد.
جاء ذلك في كلمة وجهها سموه، اليوم، عبر الاتصال اللاسلكي، إلى عموم الجهات الأمنية والعسكرية المشاركة في تنفيذ الإجراءات الوقائية بالمنطقة، إذ قال سموه “الساعة السادسة من صباح اليوم المبارك، رفعت النقاط الأمنية لمتابعة تطبيق منع التجول في الطرق والشوارع والميادين، فكلنا فخر واعتزاز بكم، من منسوبي وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، على جهودكم في الحد من انتشار الوباء، وتوعية المجتمع، ودرء الوباء عنهم، فلكم كل الشكر والتقدير”.
ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بموقف المواطن مع هذه الجائحة، قائلاً: اليوم نستذكر ما قاله الشعب السعودي العظيم، منذ أمر خادم الحرمين الشريفين، بفرض منع التجول قبل ثلاثة أشهر ويومين، حين قال كلمته “سمعًا وطاعة”، وقد برهنها قولاً وعملاً. مشيدًا سموه بدور المواطن والمقيم في التعاون والتجاوب مع الإجراءات والتدابير.
وختم سموه كلمته بالشكر لأبطال الصحة، على تصديهم لهذا الوباء، وتقديم التضحيات في سبيل صحة المجتمع وسلامته.
من جهته، أجاب عبر الاتصال اللاسلكي، مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية بالمنطقة، اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، معبرًا عن شكره لسمو أمير المنطقة على تقديره جهود منسوبي الجهات الأمنية بالمنطقة، مبيّنًا أن كلمة سموه وسام شرف واعتزاز على صدورهم، ودافع لبذل المزيد لخدمة هذا الوطن المعطاء، وقال “نعاهدكم بأن نبقى الدرع الحصين لحماية الوطن ومقدراته في ظل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين”.

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