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رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تطبق الإجراءات الاحترازية في مقارّ العمل تحت شعار “نعود بحذر”

رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تطبق الإجراءات الاحترازية في مقارّ العمل تحت شعار “نعود بحذر”

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رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تطبق الإجراءات الاحترازية في مقارّ العمل تحت شعار “نعود بحذر”

رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تطبق الإجراءات الاحترازية في مقارّ العمل تحت شعار “نعود بحذر”
http://almnatiq.net/?p=876440
المناطق - واس

طبقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات الوقائية كافة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩) تزامناً مع قرار العودة للحياة الطبيعية، وفقاً للخطة المعلنة مسبقاً تحت شعار “نعود بحذر”، وذلك في جميع الإدارات والمقارّ الخارجية المرتبطة بالرئاسة.
وشملت الإجراءات فحص حرارة الموظفين، وتقديم الإرشادات والتوجيهات المطلوبة لهم أثناء دخولهم مقار العمل، ووضع الملصقات الإرشادية والتثقفية في كيفية اتباع الإجراءات الاحترازية المطلوبة أثناء تأدية مهامهم الوظيفية، إضافة إلى تطبيق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة بتطبيق التباعد الجسدي، وتوفير أجهزة تعقيم الأيدي، وتطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمباشرة ٧٥٪؜ من منسوبي الرئاسة، والحرص على حماية الفئات الأعلى خطراً للإصابة، من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، وأمراض تنفسية.
وأكدت الرئاسة على جميع منسوبيها ضرورة التقيد بنصائح وتوجيهات الجهات الحكومية ذات العلاقة، والالتزام بالتعليمات الصادرة منها تعزيزاً للجهود الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة -رعاها الله- للحد من انتشار الفيروس حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

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