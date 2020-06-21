“جونز هوبكنز”: تراجع لافت لمعدل الإصابات اليومية بكورونا في العالم والحصيلة تلامس 8.8 مليون

المناطق - وكالات

أفادت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، بأن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم انخفض إلى 113 ألفا خلال اليوم الماضي مقابل 176 ألفا في الإحصائية السابقة.

وحسب عداد الجامعة، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم بلغ 8 ملايين و791794، منها 464465 حالة وفاة و4 ملايين 365932 حالة شفاء.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالجائحة مع مليونين و255,1 ألف إصابة، تليها البرازيل وروسيا والهند وبريطانيا.

وبين الدول العربية تم تسجيل أكبر عدد لحالات الإصابة في السعودية (154,1 ألف) وقطر (86,4 ألف) ومصر (53,7 ألف) والإمارات (44,5 ألف) والكويت (39,1 ألف).