شرطة المنطقة الشرقية : القبض على تشكيل عصابي تورط بالسرقة من (51) سيارة

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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على تشكيل عصابي مكون من مواطنيّن وشخصين آخرين من الجنسية اليمنية (جميعهم بالعقد الثالث والرابع من العمر) ، وذلك بعد تورطهم بالسرقة من (51) سيارة، وارتكاب (11) قضيةٍ أُخرى تتمثل في نشل المارة باستخدام دراجة نارية تم ضبطها بحوزتهم ، بالإضافةِ إلى (9) قضايا سلب تحت تهديد السلاح الأبيض في مدينة الدمام ، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالتهم إلى النيابة العامة .