احدث الأخبار

“اثنينية الحوار” تناقش عن بُعد دور التطوع الصحي في مواجهة جائحة كورونا
منطقة الرياض
 شرطة المنطقة الشرقية : القبض على تشكيل عصابي تورط بالسرقة من (51) سيارة
المنطقة الشرقية
 “جونز هوبكنز”: تراجع لافت لمعدل الإصابات اليومية بكورونا في العالم والحصيلة تلامس 8.8 مليون
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تحدد مواقع للتباعد الجسدي بعلامات إرشادية في الكورنيشات والواجهة البحرية بالخبر
المنطقة الشرقية
 رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تطبق الإجراءات الاحترازية في مقارّ العمل تحت شعار “نعود بحذر”
أبرز المواد
 أمير نجران يوجّه كلمة عبر الاتصال اللاسلكي لعموم رجال الأمن بالمنطقة
منطقة نجران
 بركان “ميرابي” الإندونيسي يقذف الرماد لآلاف الأمتار
أبرز المواد
 بلدية القطيف تغلق محلين مخالفين للاشتراطات الصحية
المنطقة الشرقية
 المعسكر الصيفي الطلابي بجامعة الملك خالد يواصل تقديم برامجه وأكثر من 1500 مستفيد ومستفيدة حتى الآن
منطقة عسير
 19265 طالب وطالبة بجامعة القصيم يواصلون دراستهم “عن بعد” بالفصل الصيفي
منطقة القصيم
 أمير القصيم يكرم المشاركات في برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة المنطقة
منطقة القصيم
 المملكة تطبق إجراءات تتوافق مع مبدأ المعاملة بالمثل على واردات الدول التي تفرض إجراءات على الصادرات السعودية
أبرز المواد
“اثنينية الحوار” تناقش عن بُعد دور التطوع الصحي في مواجهة جائحة كورونا

“اثنينية الحوار” تناقش عن بُعد دور التطوع الصحي في مواجهة جائحة كورونا

منطقة الرياض
شرطة المنطقة الشرقية : القبض على تشكيل عصابي تورط بالسرقة من (51) سيارة

شرطة المنطقة الشرقية : القبض على تشكيل عصابي تورط بالسرقة من (51) سيارة

المنطقة الشرقية
“جونز هوبكنز”: تراجع لافت لمعدل الإصابات اليومية بكورونا في العالم والحصيلة تلامس 8.8 مليون

“جونز هوبكنز”: تراجع لافت لمعدل الإصابات اليومية بكورونا في العالم والحصيلة تلامس 8.8 مليون

أبرز المواد
أمانة الشرقية تحدد مواقع للتباعد الجسدي بعلامات إرشادية في الكورنيشات والواجهة البحرية بالخبر

أمانة الشرقية تحدد مواقع للتباعد الجسدي بعلامات إرشادية في الكورنيشات والواجهة البحرية بالخبر

المنطقة الشرقية

“اثنينية الحوار” تناقش عن بُعد دور التطوع الصحي في مواجهة جائحة كورونا

“اثنينية الحوار” تناقش عن بُعد دور التطوع الصحي في مواجهة جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=876452
المناطق - الرياض

تناقش اثنينية الحوار التي يعتزّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني تنظيمها عن بعد، التطوع في الصحة لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد، وذلك الساعة الثامنة مساء الاثنين 1 ذو القعدة 1441هـ، الموافق 22 يونيو 2020م، بمشاركة الدكتور نواف القحطاني من إدارة المشاريع في مركز التطوع الصحي، والدكتور سفر بتار مدير مركز التطوع الصحي، والدكتور يوسف النملة، أستاذ إدارة الموارد البشرية المساعد ومستشار في القطاع الخاص .
ويهدف اللقاء الذي ستديره الأستاذة حصة الشهري المدربة ومستشارة الأعمال التطوعية ، عن بعد خلال الرابط (http://kd.kacnd.org/) إلى تسليط الضوء على أهمية أعمال التطوع الصحي في مواجهة فايروس كورونا، وتمكين المتطوعين من تقديم الخدمات الداعمة لأعمال التطوع الصحي.
ويتناول اللقاء دور مراكز التطوع الصحي في خدمة المجتمع، ودور التطوع في التوعية الصحية للعودة بحذر للحياة الطبيعية، إضافة إلى التنسيق والتكامل بين مراكز التطوع الصحي والجهات الصحية من أجل توحيد الحملات التطوعية خلال الأزمات، فضلا عن استعراض الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بمسيرة التطوع الصحي، لتحقيق أهداف التطوع في رؤية المملكة 2030 .

روابط ذات صلة

الرياض.. 7.998 منشأة حلاقة رجالية وتزيين نسائي تستقبل زبائنها اليوم

الرياض.. 7.998 منشأة حلاقة رجالية وتزيين نسائي تستقبل زبائنها اليوم
استقبل أكثر من 2530 مكالمة 1563 عيادة افتراضية لمراجعي العيادات الخارجية بمجمع إرادة بالرياض خلال 3 أشهر

استقبل أكثر من 2530 مكالمة 1563 عيادة افتراضية لمراجعي العيادات الخارجية بمجمع إرادة بالرياض خلال 3 أشهر
شرطة الرياض تُطيح بتشكيلين عصابيين امتهنوا توثيق وبيع شرائح الاتصال بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

شرطة الرياض تُطيح بتشكيلين عصابيين امتهنوا توثيق وبيع شرائح الاتصال بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*