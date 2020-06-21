“اثنينية الحوار” تناقش عن بُعد دور التطوع الصحي في مواجهة جائحة كورونا

المناطق - الرياض

تناقش اثنينية الحوار التي يعتزّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني تنظيمها عن بعد، التطوع في الصحة لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد، وذلك الساعة الثامنة مساء الاثنين 1 ذو القعدة 1441هـ، الموافق 22 يونيو 2020م، بمشاركة الدكتور نواف القحطاني من إدارة المشاريع في مركز التطوع الصحي، والدكتور سفر بتار مدير مركز التطوع الصحي، والدكتور يوسف النملة، أستاذ إدارة الموارد البشرية المساعد ومستشار في القطاع الخاص .

ويهدف اللقاء الذي ستديره الأستاذة حصة الشهري المدربة ومستشارة الأعمال التطوعية ، عن بعد خلال الرابط (http://kd.kacnd.org/) إلى تسليط الضوء على أهمية أعمال التطوع الصحي في مواجهة فايروس كورونا، وتمكين المتطوعين من تقديم الخدمات الداعمة لأعمال التطوع الصحي.

ويتناول اللقاء دور مراكز التطوع الصحي في خدمة المجتمع، ودور التطوع في التوعية الصحية للعودة بحذر للحياة الطبيعية، إضافة إلى التنسيق والتكامل بين مراكز التطوع الصحي والجهات الصحية من أجل توحيد الحملات التطوعية خلال الأزمات، فضلا عن استعراض الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بمسيرة التطوع الصحي، لتحقيق أهداف التطوع في رؤية المملكة 2030 .