صحة حفر الباطن تجري فحوصات طبية للاعبي نادي الباطن بعد عودة النشاط الرياضي‬

المناطق _ محمود القاضي

في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد عودة النشاط الرياضي أجرت صحة حفر الباطن الفحوصات الطبية للاعبي نادي الباطن وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية، وقدمت الفرق الصحية الفحوصات المخبرية والإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

ونوهت صحة حفر الباطن على أهمية الالتزام بالتعليمات والنصائح التوعوية للتعامل مع فيروس (كورونا) المستجد”COVID19″ إلزام العاملين والرياضيين بلبس الكمامات داخل الصالات والمراكز الرياضية ووسائل الحماية الشخصية ، وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 40 ثانية أو استخدام مطهر الأيدي بمدة لا تقل عن 20 ثانية .